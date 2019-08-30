Полонені українці Балух та Кольченко у "Лефортово": до них не пускають адвокатів

Адвокат незаконно засудженого Олександра Кольченка не зміг з ним побачитись. Адміністрація московського слідчого ізолятора "Лефортово", де зараз перебуває Кольченко, не дала на це дозволу.

Адвоката українця Володимира Балуха, який також перебуває у цьому СІЗО, аналогічно не пропустили, про це повідомляє керівник міжнародної правозахисної групи "Агора", пише російський "Интерфакс".

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Світлана Сидоркіна, адвокат Кольченка, отримала відмову через те, що нібито українець "не хоче говорити".

Не пустили, пояснивши, що вони відмовилися від розмови з нами,

– сказала вона.

Таке ж пояснення адміністрація російської в’язниці озвучила і щодо Балуха.При цьому захисники не отримали жодних заяв, які б підписували Кольченко та Балух.

Зазначимо, рано-вранці 30 серпня низка ЗМІ поширили інформацію про те, що у цей день до України має прилетіти літак із полоненими українцями. Серед них, за неофіційними даними, мав бути і Володимир Балух. Щодо Олександра Кольченка інформації не було. Однак згодом СБУ повідомила – 30 серпня обміну точно не буде. Те, що процес пеереговорів ще не завершився, підтвердили також і в Офісі Президета.

Що відомо про ув'язнення Володимира Балуха?

Володимир Балух – кримський фермер, український громадський активіст. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".



Наприкінці 2016 року Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Начебто на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі.

Чому засудили Олександра Кольченка?

У 2014 році у Криму російські окупанти арештували Олександра Кольченка, режисера Олега Сенцова та ще двох осіб. У серпні 2015 року російський суд визнав їх винними в підготовці терактів в Криму і підпалі офісів двох партій у Сімферополі. 28-річний Олександр Кольченко повинен просидіти у російській колонії суворого режиму 10 років.