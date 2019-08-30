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      Пленные украинцы Балух и Кольченко в "Лефортово": к ним не пускают адвокатов

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      Пленные украинцы Балух и Кольченко в "Лефортово": к ним не пускают адвокатов

      Адвокат незаконно осужденного Александра Кольченко не смог с ним увидеться. Администрация московского следственного изолятора "Лефортово", где находится Кольченко, не дала на это разрешения.

      Адвоката украинца Владимира Балуха, который также находится в этом СИЗО, аналогично не пропустили, об этом сообщает руководитель международной правозащитной группы "Агора", пишет российский "Интерфакс".

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      Светлана Сидоркина, адвокат Кольченко, получила отказ из-за того, что якобы украинец "не хочет говорить".

      Не пустили, объяснив, что они отказались от разговора с нами,
      – сказала она.

      Такое же объяснение администрация российской тюрьмы озвучила и относительно Балуха. При этом защитники не получили никаких заявлений, которые подписывали Кольченко и Балух.

      Отметим, рано утром 30 августа ряд СМИ распространили информацию о том, что в Украину должен прилететь самолет с пленными украинцами. Среди них, по неофициальным данным, должен был быть и Владимир Балух. Относительно Александра Кольченко информации не было. Однако впоследствии СБУ сообщила – 30 августа обмена точно не будет. То, что процесс переговоровеще не завершился, подтвердили также и в Офисе Президета.

      Что известно о заключении Владимира Балуха?

      Владимир Балух – крымский фермер, украинский общественный активист. После аннексии Крыма Россией отказался от российского гражданства. Зимой 2013 года Балух вывесил флаг Украины на своем доме, позже прикрепил на дом табличку "Улица героев Небесной Сотни".

      В конце 2016 года Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Якобы на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы.

      Почему осудили Александра Кольченко?

      В 2014 году в Крыму российские оккупанты арестовали Александра Кольченко, режиссера Олега Сенцова и еще двух человек. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. 28-летний Александр Кольченко должен просидеть в российской колонии строгого режима 10 лет.

       

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      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Обмен пленными Заложники Владимир Балух
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