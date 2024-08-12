Російський строковик-полонений з Курщини здав позиції кадировців, які його ґвалтували

Російський строковик добровільно здався в український полон, а також розкрив позиції окупантів з угруповання "Ахмат". Таким чином росіянин помстився кадирівцям, які його ґвалтували.

Завдяки інформації від строковика вдалось виявити та ідентифікувати групу "кадирівців", що ховалися на Курщині.

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З окупанта знущались кадирівці

Також російський строковик на ім'я "Антон" (ім'я змінено) розповів шокуючі деталі, як кадирівці у російській армії ставляться до простих росіян. Зазначають, що саме жага помсти стала першочерговою причиною, чому Антон здався у полон.

Мотивацією рядового Антона стало навіть не бажання зберегти власне життя, а жага помститися кадирівцям за знущання, які він та його товариші по службі зазнавали від бойовиків підрозділу "Ахмат ", що прибули на Курщину на початку травня,

– йдеться в повідомленні.

За словами хлопця, з травня і до 6 серпня, кадирівці періодично навідувались до них у казарму, змушували строковиків виконувати дії сексуального характеру та знущались: били ногами та казали, що вони "рускіє свіньї, коториє должни с*сать...".

Строковик здав позиції бойовиків "Ахмат"

Найчастіше, за словами окупанти, до них в казарму приходив кадирівець Заур із 1434 МСП, якого називали "Байкером".

Та, з початку рейду на Курщині, Заур втік і сховався в підліску, де строковики його востаннє бачили 7 серпня. Антон надав координати цього місця.

InformNapalm встановили, що Чааров Заур Расулович – член байкерського клубу "Ночниє волкі", народився у Гудермесі та прописаний зараз у Чеченській Республіці.

"Також завдяки Антону вдалося виявити ще 4 співслужбовців Заура зі складу 1434 мсп, які ховались в інших локаціях на Курщині", – додають аналітики.

Як відомо, тема етнічного насилля в російській армії є доволі поширеною, хоча і табуйованою. Подібні випадки уже фіксували.

Тож, Антон поділився, що щасливий, що українці зайшли на Курщину, інакше б кадирівське пекло для нього і його товаришів по службі продовжувалось.