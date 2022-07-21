Полонений окупант пояснює мамі, що його не б’ють: ексклюзивне відео

В українському полоні перебувають чимало російських окупантів різного штибу. росія дуже неохоче приймає у список на обмін українців із тимчасово окупованих територій чи із власних нацменшин.

Про це у ексклюзивному стрімі 24 каналу розповів український журналіст та блогер Володимир Золкін. Він також зазначив, що нещодавно від інтерв'ю відмовився один із окупантів, бо боявся камери.

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Рідні цього окупанта подумали, що він відмовився від інтерв'ю та дзвінка додому, через те, що він "побитий".

Саме тому Володимир Золкін влаштував відеодзвінок друга цього окупанта з мамою відмовника, який також у полоні, аби жінка пересвідчилась, що в українському полоні цивілізоване ставлення та нікого не б'ють.

росіяни не українці – в чому різниця

За словами Володимира Золкіна, цілком справедливо зазначити, що у випадку розмови із українськими батьками, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, то враження від розмови кардинально відрізняється.

В основному, це нормальне спілкування та емоції, так, дійсно – дещо зазомбовані люди. Але щодо базових людських відчуттів та переживань, то вони є нормальними, чого не скажеш про росіян, каже він.

Щодо росіян, то 50-60% це абсолютно непритомні люди. Наприклад, мама цього полоненого – Максима, абсолютно адекватна жінка, адже це люди із тимчасово окупованої Донеччини. Вона дала нам номер іншого полоненого і попросила, аби він через нас зателефонував рідним,

– пояснює Золкін.

"Ми викликали цього полоненого, він прийшов сюди – це було зовсім нещодавно, кілька годин тому і відмовився давати інтерв’ю, пояснив це тим, що не хоче", – зазначає Золкін.

І ми, мамі Максима пишемо, що той інший полонений не хоче спілкуватись. На що вона нам відписує, дуже дивне запитання ставить: "потому што побітий?",

– говорить Володимир Золкін.

Розмова окупанта із мамою

окупант: Алло, мам, привіт.

Мама окупанта: Привіт, зайчику.

окупант: Дивись, яка ситуація. Цей Саша Кошин, номер дружини якого ти дала – він відмовився розмовляти. І ти запитала "тому, що побитий?". Я, звичайно, розумію твою недовіру. Але насправді, нас тут не б’ють – можеш побачити по мені, що нічого такого немає.

Коли він прийшов після відмови, але ми думали, що він все ж поговорив – Саша сказав, що йому не захотілось і все.

Мама окупанта: мгм.



окупант телефонує мамі / Фото: Скріншот зі стріму на 24 каналі

Золкін до мами окупанта: Ви реально ще досі вірите, після того, як вам син зателефонував, що ми б’ємо полонених? За останні два дні, він телефонував вам тричі.

Мама окупанта: Є, звичайно, "сомнєнія". Бо ще у Харкові, з ним не було інтерв’ю.

Золкін: Давайте я вам ексклюзивно відішлю шматочок відео, як він заходить і відмовляється від розмови. Це є записано, а оскільки була відмова, то й інтерв’ю також не було.

Мама окупанта: Так-так, я розумію, все гаразд. Ні то ні.

Повний стрім із Володимиром Золкіним: дивіться відео