Полонений росіянин розповів про провальний штурм Вугледара
Мобілізований росіянин потрапив у полон ЗСУ та підтвердив великі втрати окупантів під час спроб наступу на Вугледар, Донецької області. Загарбник також назвав імена тих, хто керує штурмом.
За його словами, керують штурмом Вугледару окупанти з позивними "Різець" (можливо, начальник штабу 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії) і "Крюк".
Увага "Був причетний до звірств у Бучі": під Вугледаром ЗСУ ліквідували російського командира Полякова
Сили оборони захопили в полон Сергія Васічкова із міста Находка Приморського краю Росії. Він, призваний до армії країни-агресора за мобілізацією у вересні минулого року, служив водієм 155-ї ОБрМП.
Був взятий у полон в районі Вугледара у вкрай пригніченому стані,
– повідомили в "Інформаційному спротиві".
Полонений окупант / Фото "Інформаційний супротив"
Втрати під Вугледаром колосальні
Окупант розповів, що упродовж останніх двох днів вони "втратили майже всі БМП і багато особового складу".
Каже, що їм поставили завдання штурмувати район дач і саме місто Вугледар. Цікаво, що лише чотири дні перед штурмом окупанти навчалися, відпрацьовуючи десантування піхоти та відхід техніки: БМП вивозили особовий склад до лісопосадок і швидко поверталася до тилу.
Загарбник також каже, що чув нібито допомагати їм мала 40-а бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту країни-агресорки. Проте з'ясувалося, що бригада зазнала втрат під час штурму Пречистівки й зараз є небоєздатною.
Радимо прочитати Як Вугледар став місцем бойової ганьби Росії та смерті еліти окупаційної армії
Росіяни провалили штурм біля Вугледару: головне
- В ISW зазначили, що провал штурму під Вугледаром викликав нову хвилю критики військового командування держави-агресорки.
- ЗСУ влаштували засідку на шляху висування танкового підрозділу окупантів. Йдеться про 155-у бригаду морської піхоти, що базується вона у Владивостоці.
- У мережі опублікували відео, на яких російські війська застосовують дуже неефективну тактику. Ймовірно, 155-та бригада морської піхоти складається не просто з погано навченого мобілізованого персоналу, а з поганого командування.
- Кадри невдалого російського штурму буквально стали останньою "точкою невралгії" в російському інформаційному просторі.