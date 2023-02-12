Полонений росіянин розповів про провальний штурм Вугледара

Мобілізований росіянин потрапив у полон ЗСУ та підтвердив великі втрати окупантів під час спроб наступу на Вугледар, Донецької області. Загарбник також назвав імена тих, хто керує штурмом.

За його словами, керують штурмом Вугледару окупанти з позивними "Різець" (можливо, начальник штабу 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії) і "Крюк".

Увага "Був причетний до звірств у Бучі": під Вугледаром ЗСУ ліквідували російського командира Полякова

Сили оборони захопили в полон Сергія Васічкова із міста Находка Приморського краю Росії. Він, призваний до армії країни-агресора за мобілізацією у вересні минулого року, служив водієм 155-ї ОБрМП.

Був взятий у полон в районі Вугледара у вкрай пригніченому стані,

– повідомили в "Інформаційному спротиві".



Полонений окупант / Фото "Інформаційний супротив"

Втрати під Вугледаром колосальні

Окупант розповів, що упродовж останніх двох днів вони "втратили майже всі БМП і багато особового складу".

Каже, що їм поставили завдання штурмувати район дач і саме місто Вугледар. Цікаво, що лише чотири дні перед штурмом окупанти навчалися, відпрацьовуючи десантування піхоти та відхід техніки: БМП вивозили особовий склад до лісопосадок і швидко поверталася до тилу.

Загарбник також каже, що чув нібито допомагати їм мала 40-а бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту країни-агресорки. Проте з'ясувалося, що бригада зазнала втрат під час штурму Пречистівки й зараз є небоєздатною.

Радимо прочитати Як Вугледар став місцем бойової ганьби Росії та смерті еліти окупаційної армії

Росіяни провалили штурм біля Вугледару: головне