Полонений окупант розповів, що в Україні воює російський військовий оркестр
Джерело:Антон Геращенко у телеграмі
Росія вранці 24 лютого розв'язала повномасштабну війну проти України. Путін хотів захопити Київ за два дні та навіть взяв оркестр для параду, але цим планам не судилося збутися.
Українські захисники з перших хвилин вторгнення взялися знищувати окупантів. Після 20 діб бойових дій кількість ліквідованих ворогів, згідно з найбільш стриманими оцінками, перевалила за 13 500.
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Потужний опір ЗСУ, тероборони та мирного населення викликав паніку в росіян. Розгублені загарбники почали кидати в бій усіх підряд, навіть музикантів.
За інформацією радника глави МВС Антона Геращенка, один із полонених окупантів розповів, що українській території воює військовий оркестр ворога.
Припускаю, що Путін так був упевнений у своєму бліцкризі, що наказав взяти не лише парадну форму, а й привіз військовий оркестр для параду на Хрещатику,
– зазначив посадовець.
Полонений розповів, що в Україні воює російський військовий оркестр: дивіться відео