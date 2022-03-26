Полонений російський танкіст закликає росіян скласти зброю, – допит СБУ

У полон української армії потрапив 19-річий окупант Даниїл Агафонов. Під час допиту СБУ він закликав росіян скласти зброю та не воювати проти України.

Полонений росіян стверджує, що командири обманули їх

Російському полоненому всього 19 років. Він входить до так званої "елітної кантемирівської" танкової дивізії

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Полонений росіян стверджує, що командири обманули їх, сказавши, що вони їдуть в Україну з миротворчою місією.

Та, як стало відомо згодом, російські окупанти атакували не військові об'єкти, а мирне населення. За словами Агафонова, Росія зазнає величезних втрат у війні та не забирає тіла померлих солдатів.

Також він зазначив, що ніхто в Україні не утискає російськомовних.

Полонений зателефонував додому та закликав свою матір писати у Міністерство оборони Росії та інші державних установ РФ з вимогами зупинити вторгнення російської армії в Україну.

Дивіться відео допиту полоненого

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