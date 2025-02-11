У полоні ХАМАС помер найстаріший заручник: 86-річний Шломо Мансур навіть зумів пережити Голокост
- У полоні ХАМАС загинув 86-річний Шломо Мансур, який пережив Голокост та народився в Іраку.
- Мансур був засновником кібуца Кісуфім, його тіло досі у терористів, обставини смерті не розголошуються.
У полоні угруповання ХАМАС загинув найстаріший заручник – 86-річний Шломо Мансур із кібуца Кісуфім. Його тіло досі залишається в руках терористів.
Шломо зміг пережити нацистські репресії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Haaretz.
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Що відомо про Шломо Мансура
Шломо Мансур народився в Іраку й пережив Фархуд – жорстокий погром проти євреїв у Багдаді в 1941 році, організований пронацистським режимом Іраку. У 13 років він іммігрував до Ізраїлю.
Про його смерть повідомили ізраїльській газеті Haaretz на форумі сімей заручників і зниклих безвісти.
"Шломо був для нас набагато більше, ніж просто членом громади – він був батьком, дідусем, справжнім другом і живим серцем Кісуфіма. Вся громада сумує про його втрату і єдина у скорботі та болі", – йдеться у повідомленні.
Мансур був одним із засновників кібуца Кісуфім. Він працював на фабриці з виробництва окулярів, займався столярною та ювелірною справою, керував курником. Його знали як людину з великим серцем, яка любила майструвати речі для онуків.
"Він ніколи про це не говорив. Не хотів засмучувати нас. Він не хотів, щоб ми за нього хвилювалися. Він був суперменом, він є Суперменом", – говорила одна з доньок Мансура.
7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС увірвалися до його будинку, побили та викрали, вивізши до Гази. Його 60-річній дружині Мазал вдалося втекти.
Офіційно не розголошується, коли та за яких обставин він загинув, але тіло Мансура все ще залишається у полоні терористів.