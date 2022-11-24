З полону звільнили ще 50 українців: ексклюзивні кадри від СБУ

Вчора, 23 листопада, Україна повернула додому з російського полону 36 громадян, 35 з яких – військові. Сьогодні ж вдалося вирвати з лап окупантів ще 50 українців.

Серед тих, кого вдалося звільнити з полону сьогодні – 19 захисників Маріуполя, 12 з яких евакуювали з Азовсталі, а також нацгвардійці, морпіхи, 15 полонених з ЧАЕС та 7 прикордонників з острова Зміїний. Про це розповів представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

Напередодні Україна повернула з російського полону 36 людей: серед звільнених – захисники Азовсталі

Як повернули українських військовополонених

Звільнити військовополонених вдалося завдяки роботі Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Також в Мінреінтеграції повідомили, що обмін відбувся спільними зусиллями:

Офісу Президента,

ГУР МОУ,

МВС,

СБУ,

інших українських силових структур.

"Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця!" – написали в СБУ.

Наразі звільненим українцям надають первинну, психологічну та правову допомогу, сприяють у поновленні особистих документів і банківських карток, а також дали подзвонити близьким.

Попри дуже важкі умови, попри важкі випробовування Україна незламна і українці незламні. Попереду ще дуже важка робота, і хочеться подякувати всім рідним наших захисників, які залишаються у полоні, за терпіння, за розуміння. І сказати, що чекайте. Ви обов'язково дочекаєтесь. Далі буде і буде результат. І Україна переможе, і захисники повернуться додому,

– сказав Андрій Юсов.



Звільнені захисники України / Фото з телеграм-каналу Мінреінтеграції

Кого вдалося обміняти

У Координаційному штабі повідомили, що вдалося повернути з ворожого полону ще півсотні захисників України. Серед них:

20 представників Національної гвардії України,

12 воїнів Військово-морських сил,

10 представників Збройних Сил України,

6 – Державної прикордонної служби,

2 бійців Територіальної оборони.

Додому повертаються семеро морпіхів та прикордонників з острова Зміїний. Визволені з полону ті, хто захищав Маріуполь і, зокрема, "Азовсталь", а також 15 нацгвардійців, захоплених у полон на ЧАЕС,

– повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Відомо, що щонайменше дев’ять з визволених українців мають поранення. Найстаршому зі звільнених захисників виповнилося 44 роки, наймолодшому — 19.

Загалом же за останні два дні з полону вдалося повернути 86 захисників, а з початку повномасштабної війни станом на 24 дистопада – 1269.

Ще 50 військовополонених повернули додому: відео

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