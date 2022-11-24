З полону звільнили ще 50 українців: ексклюзивні кадри від СБУ
Вчора, 23 листопада, Україна повернула додому з російського полону 36 громадян, 35 з яких – військові. Сьогодні ж вдалося вирвати з лап окупантів ще 50 українців.
Серед тих, кого вдалося звільнити з полону сьогодні – 19 захисників Маріуполя, 12 з яких евакуювали з Азовсталі, а також нацгвардійці, морпіхи, 15 полонених з ЧАЕС та 7 прикордонників з острова Зміїний. Про це розповів представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.
Напередодні Україна повернула з російського полону 36 людей: серед звільнених – захисники Азовсталі
Як повернули українських військовополонених
Звільнити військовополонених вдалося завдяки роботі Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Також в Мінреінтеграції повідомили, що обмін відбувся спільними зусиллями:
- Офісу Президента,
- ГУР МОУ,
- МВС,
- СБУ,
- інших українських силових структур.
"Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця!" – написали в СБУ.
Наразі звільненим українцям надають первинну, психологічну та правову допомогу, сприяють у поновленні особистих документів і банківських карток, а також дали подзвонити близьким.
Попри дуже важкі умови, попри важкі випробовування Україна незламна і українці незламні. Попереду ще дуже важка робота, і хочеться подякувати всім рідним наших захисників, які залишаються у полоні, за терпіння, за розуміння. І сказати, що чекайте. Ви обов'язково дочекаєтесь. Далі буде і буде результат. І Україна переможе, і захисники повернуться додому,
– сказав Андрій Юсов.
Звільнені захисники України / Фото з телеграм-каналу Мінреінтеграції
Кого вдалося обміняти
У Координаційному штабі повідомили, що вдалося повернути з ворожого полону ще півсотні захисників України. Серед них:
- 20 представників Національної гвардії України,
- 12 воїнів Військово-морських сил,
- 10 представників Збройних Сил України,
- 6 – Державної прикордонної служби,
- 2 бійців Територіальної оборони.
Додому повертаються семеро морпіхів та прикордонників з острова Зміїний. Визволені з полону ті, хто захищав Маріуполь і, зокрема, "Азовсталь", а також 15 нацгвардійців, захоплених у полон на ЧАЕС,
– повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Відомо, що щонайменше дев’ять з визволених українців мають поранення. Найстаршому зі звільнених захисників виповнилося 44 роки, наймолодшому — 19.
Загалом же за останні два дні з полону вдалося повернути 86 захисників, а з початку повномасштабної війни станом на 24 дистопада – 1269.
Ще 50 військовополонених повернули додому: відео
Попередні обміни полоненими
- Лише за листопад Україні уже вдалося повернути додому понад 200 українців. Наймасштабніший обмін відбувся на початку місяця, коли звільнили з полону 107 воїнів.
- Через декілька днів після цього, 12 листопада, додому повернулися ще 45 захисників України, а 19 листопада – троє морських піхотинців.
- 23 ж листопада звільнили з полону 35 військових та 1 цивільного. Серед них були й нацгвардійці, яких полонили на ЧАЕС ще на початку повномасштабного вторгнення.
- Зазначимо, що президент Володимир Зеленський на саміті G20 запропонував провести обмін "всіх на всіх", а також закликав міжнародних партнерів допомогти звільнити українців.
Раніше – Україна провела обмін полоненими: дивіться відео