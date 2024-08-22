З аеропорту Волгограда обмежили польоти

У Росії сьогодні зранку, 22 серпня, через чергову атаку БпЛА та вибухи обмежили роботу аеропорту Волгограда.

Річ у тім, що у Волгоградській області країни-агресора дуже тривожно. Зокрема, на аеродромі "Маринівка" спалахнула пожежа. Окупанти визнали, що горить об'єкт міноборони.

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І хоч губернатор Волгоградської області заявив, що в регіоні нібито "відбито атаку БпЛА", обмежувальні заходи продовжують вводити.

"В аеропорту Волгограда обмежили прийом та відправлення літаків після атаки БПЛА на регіон", – повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

До слова, раніше місцеві мешканці повідомили, що після атак дронів на аеродром "Маринівка" у Волгоградській області почалася детонація складів боєприпасів, а людей готують до евакуації. Тож, нічого дивного, що росіянам довелось також обмежити роботу аеродрому Волгограда.