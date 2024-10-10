Такої зухвалої операції у світі ще не було, – льотчик згадав політ на "Азовсталь"

Льотчик армійської авіації Руслан поділився подробицями польотів на "Азовсталь" у Маріуполі, який у перші дні повномасштабного вторгнення Росії опинився в оточенні.

В етері 24 Каналу пілот розповів, що брав безпосередню участь в екстремальних авіапроривах на металургійний комбінат. За його словами, ще ніхто у світі не проводив такі зухвалі місії.

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Як українські льотчики проривалися на "Азовсталь"

У Головному управлінні розвідки повідомили, що до Маріуполя було здійснено 7 бойових вильотів 16 вертольотами, і кожен – як останній.

Я також брав участь в місії. Це був другий політ в окупований Маріуполь. Ми перевозили все потрібне, а також підкріплення у вигляді бійців безпосередньо на "Азовсталь",

– зауважив Руслан.

Льотчики доставляли захисникам Маріуполя необхідне для продовження опору: зброю, боєприпаси, медикаменти, провіант. Під час одного з таких вильотів пілоти перевезли підкріплення з 72 воїнів "Азова".

Мені здається, що такої зухвалої операції у світі ще ніхто не проводив. Важкість полягала в тому, що ти безпосередньо заходиш у тил ворога, який перекривається засобами протиповітряної оборони,

– наголосив льотчик армійської авіації.

"Ти сам. Більше нікого немає. І у випадку чогось навіть ніхто не зможе надати допомогу. Ти належиш сам собі", – додав він.

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Зверніть увагу! У розвідці зазначили, що кожен з екіпажів здійснив від 2 до 4 вильотів протягом місії. 2 вертольоти росіянам вдалося збити. Також вони змогли знищити гелікоптер, який вирушив на допомогу збитому екіпажу.

Коли українці зрозуміли, що їм не вдасться прорватися, вони припинили польоти. Це призвело до наказу про припинення оборони "Азовсталі" 20 травня.