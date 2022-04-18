Половина арабського світу голодуватиме, якщо війна скоро не закінчиться, – Фараджаллах
Увага всіх держав світу зосереджена на агресії Росії проти України. Зараз вирішується світовий баланс сил, а також встановлюється новий порядок у цілому світі.
Про це в ефірі 24 каналу заявив головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.
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Він пояснив, що країнам арабського світу важливо, аби війни в Україні закінчилась якомога швидше, аби уникнути голоду на територіях своїх держав.
Якщо війну в Україні не припинять у найближчі кілька місяців, половина арабського світу голодуватиме,
– наголосив Фараджаллах.
Україна поставляє 25% зерна у цілому світі. Саме тому, як зазначив журналіст, Ірак, Єгипет, Йорданія, ОАЕ та інші країни зацікавлені у тому, аби Україна здобула перемогу найближчим часом.
Водночас він нагадав, що Туреччині вдалось стати лідером, який отримав повагу і з сторони України, і Росії. Однак якщо російська влада продовжуватиме свої агресивні дії, скоро це відобразиться на ставленні до Росії.