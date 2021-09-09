Половина українців нейтрально ставиться до Кримської платформи
9 вересня 2021 , 15:05Читать новость на русском
Джерело:соціологічна група "Рейтинг"
Третина українців нічого не чула про Кримську платформу – майданчик для деокупації Криму. Найбільш необізнаною виявилася молодь.
Як українці ставляться до Кримської платформи
50% опитаних українців зізналися, що нейтрально ставляться до Кримської платформи. Водночас серед обізнаних громадян позитивно налаштовані 70%.
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Найбільше поінформовані про платформу мешканці Центру та Півдня – 27% та 26% відповідно. Водночас лише 20% жителів східних областей знають про майданчик.
Позитивно до ініціативи ставляться 56% мешканців Заходу, 55% – Центру, 45% – Півдня, 35% – Сходу.
Вікові категорії українців, які знають про платформу
- Серед опитаних віком 18 – 29 років про Кримську платформу знають лише 12%;
- 30 – 39 років – 12%;
- 40 – 49 років – 25%;
- 50 – 59 років – 31%;
- більше ніж 60 років – 38%.
Тобто з віком зростає і проінформованість у важливості Кримської платформи.Довідка. Перший саміт Кримської платформи відбувся у Києві 23 серпня. У ньому взяли участь представники майже 50 країн світу та міжнародних делегацій. За підсумками схвалили декларацію, яка серед іншого передбачає введення проти Росії санкцій у разі її агресії.