У Миколаєві прогримів вибух: на Сході оголошували повітряну тривогу

У східних областях України близько 11:30 оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. Згодом у Миколаєві пролунав вибух. Відбої почали оголошувати о 12:01.

24 Канал оперативно повідомляє про загрозу атак для областей.

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