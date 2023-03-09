В Україні знову була повітряна тривога: Кім заявляв, що окупанти "шлють" ракети
Джерело:Карта повітряних тривог
Ввечері 9 березня в Україні вкотре за день оголосили повітряну тривогу. Повідомлялм про ракетну загрозу.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що окупанти знову "шлють" ракети. Однак вже після 20:45 в областях пішли відбої.
Важливо Ракетна атака на енергооб'єкти: де найскладніша ситуація та чи вимикатимуть світло
Ймовірно, Кім мав на увазі локальну загрозу по областям, в яких оголошували тривогу. У телеграм-каналах зазначали, що бомбардувальників Ту-22м3 не було зафіксовано. Всі цілі — С300 / РЕБ. Над областями, де була тривога, підняли нашу авіацію.
Де оголошували тривогу
- Черкаська,
- Полтавська,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Харківська,
- Донецька,
- Луганська області,
- АР Крим.
Вибухи в Запоріжжі
У Запоріжжі жителі чули звуки вибухів. Гучно у місті було, коли тривогу тільки оголосили – близько 21:00. Повідомляли, що у Запоріжжі зникло світло, однак офіційних коментарів від влади не було.
Масована ракетна атака
- Російська армія запустила 81 пуск ракет різного базування. Сили ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" знищили 34 крилаті ракети, а також 4 дрони.
- Росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Одна людина загинула, дві – постраждали. У Голосіївському районі Києва є влучання в об'єкт інфраструктури. У Святошинському районі 2 людей госпіталізували.
- У Львівській області п'ятеро людей загинули під час обстрілу житлового району.