"Положи в карман семечки, удобрение": ілюстраторка надихнулась сміливою українкою

У Генічеську, що на Херсонщині, українська жінка пояснила окупантові, що йому тут не раді. Американська ілюстраторка китайського походження Wenqing Yan надихнулась таким вчинком.

Художниця намалювала ілюстрацію на слова жительки Генічеська, яка сказала росіянинові: "Положи в карман семечки, удобрение". Wenqing Yan зобразила мертвого окупанта, з якого проросли соняхи.

До теми Якого х*ра ви тут робите, окупанти, – росіян не зустріли з квітами в захопленому Генічеську

Малюнок мисткиня назвала "Насіння для майбутнього". На зображенні переважають кольори українського прапора.



"Насіння для майбутнього" / Інстаграм Wenqing Yan

"Натхненна відважною українкою, яка сказала російському солдату-загарбнику: "Поклади насіння соняшника собі в кишеню, щоб соняшники росли, коли ти тут помреш", – написала Wenqing Yan.

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