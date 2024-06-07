Польща та союзники підняли літаки через російський повітряний удар по Україні

Росія вночі проти 7 червня атакувала Україну дронами та ракетами. Польща та інші союзники підіймали літаки в повітря через російські удари по Україні.

Польща разом із країнами-сюзниками підняла у повітря військові літаки через комбіновану російську атаку по території України. Польські військові зробили відповідну заяву.

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Росія завдавала ударів

Польська сторона відзначила, що їх авіація почала працювати в їхньому повітряному просторі. Вони попередили, що це "може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни".

Активність польської авіації була пов'язана із тим, що Росія завдавала ударів по території України дронами та ракетами.

Така ситуація сталась вже не вперше. Польща піднімала авіацію через російську атаку по території України. Крім цього, раніше ракети Росії, які вона запустила проти нашої держави, порушували повітряний простір Польщі.

Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно стежить за ситуацією,

– додали польські військові.

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