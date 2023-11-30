Чи введуть санкції проти Польщі за блокування кордону з Україною: у Єврокомісії дали відповідь

У Єврокомісії вважають неприйнятною ситуацію з блокуванням кордону України польськими перевізниками. Такі дії можуть суттєво вплинути на ситуацію для самої Польщі.

Так, у Європейській комісії розглядають можливість введення санкцій проти Польщі через ситуацію на кордоні з Україною. Адже це є прямим порушенням міжнародної угоди, яку ЄС уклав з Україною.

До теми Історія про страх конкуренції: чому влада Польщі не реагує на блокування кордону з Україною

Єврокомісія може запровадити обмеження проти Польщі

Профільна єврокомісарка з транспорту Адіна Велян наголосила, що польська влада виявила недостатню ініціативність щодо владнання ситуації на кордоні з Україною. Водночас представники Європейської комісії намагалися розв'язати ситуацію і шукали компроміс між сторонами.

"Немає доброї волі в пошуку рішення. Це моя сьогоднішня оцінка, і це майже повна відсутність участі польської влади. Кажу це тому, що польська влада має стежити за дотриманням закону на цьому кордоні", –сказала єврокомісарка.

Велян підкреслила, що підтримує право людей протестувати в усьому ЄС. Але зауважила, що Україна, яка зараз перебуває у стані війни, "не може стати заручницею блокади наших зовнішніх кордонів".

Єврокомісарка також сказала, що є перелік технічних заходів, які можна вжити, але вони повинні виконуватися і їх має погодити польська сторона для регулювання ситуації на кордоні.

Ми продовжуємо діалог, але залишаємо за собою право втручатися як Єврокомісія з навіть ініціацією процедури порушення (суд проти країни ЄС, яка не виконує законодавство Союзу – 24 Канал) проти тих, хто не дотримується правил і не застосовує закон,

– розповіла Велян.

У відповідь на заяву Вельян представник Єврокомісії Адальберт Янц уточнив, що провадження щодо можливого порушення Польщею законів ЄС ще не підтверджено. Янц підкреслив, що зараз тривають переговори між польськими та українськими представниками, зосереджені на технічному обміні деталями угоди.

Європейська комісія також підтвердила важливість дотримання угоди про автомобільний транспорт між Україною та ЄС, підкресливши, що анулювання дозволів або квот є законним заходом у цій юридично зобов'язальній системі.

Наостанок Янц сказав, що Європейська комісія не має права скасувати міжнародну угоду, яку схвалила Рада ЄС, як частину звичайних процедур. Єврокомісар відзначив, що це і не є тим, що Єврокомісія вважає доречним у цьому контексті, однак остаточні технічні рішення все ще обговорюються.

Моравецький підтримав польських протестувальників