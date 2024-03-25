Польща дала росіянам зелене світло

МЗС Польщі викликало посла Росії у Варшаві, щоб поцікавитися, чому це російські ракети залітають у повітряний простір Польщі, і вимагати припинення бомбардування України. Ми прекрасно розуміємо, що польському МЗС навряд чи вдасться справити належне враження на очільника російського дипломатичного представника у Варшаві.

Тепер росіяни почуватимуться ще більше безкарними

Сєргєю Лаврову і Владіміру Путіну просто наплювати на виклики російських послів. На що їм точно не наплювати, то це на можливість знищення їх ракети силами ППО Польщі. Того знищення, яке в черговий раз не відбулося.

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Польське військове командування пояснило, що не збивало російську ракету на своїй території тому, що вона просто пролетіла над Польщею, а далі прямувала на територію України. А якби її збили у Польщі, то це могло б спричинити шкоду цивільним мешканцям.

Та разом з цим польські військові визнають, що українські сили ППО вже навчилися знищувати російські цілі, які прямують зі сходу чи півдня, а от коли вони рухаються з заходу, то це створює проблеми для ППО України. Саме тому росіяни маневрують і намагаються залучити території сусідніх до України країн.

Якби польська система ППО знешкодила російську ракету, то це б змусило російську армію замислитися над наслідками своїх дій і не використовувати більше західний напрямок для того, щоб атакувати цілі в Україні. Якщо у польському військовому командуванні підкреслюють, що знищили б ракету тільки, якби вона йшла в глиб Польщі, то це означає, що росіяни можуть почуватися абсолютно безкарними. Вони можуть надалі використовувати повітряний простір Польщі, щоб сформулювати вдалішу конфігурацію для знищення цілі в Україні.

Польща нічим не ризикувала, якби знищила ракету

Як це все є на практиці: та ракета, яку поляки пропустили через свою територію, могла знищити якийсь важливий стратегічний об'єкт в Україні чи критичну інфраструктуру. А якби ракету знищили у Польщі, то вона б своєї цілі не досягла. Це було б уроком для Росії, щоб вона навіть не думала про можливість прольоту своїх ракет через країни НАТО.

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Однак маємо абсолютно протилежну ситуацію: система ППО Польщі усвідомлюючи, що російська ракета пролітає їх територію з метою знищити ціль в Україні, просто стежить за її польотом так, ніби це не ракета, яка несе вбивство та руйнування, а просто якась повітряна куля.

Очевидно те, що Польща нічим не ризикувала, якби знищила російську ракету у своєму просторі. Адже Росія не має ніякого права робити подібні дії на території інших держав. Будь-яка держава має легітимне право захищати свій повітряний простір від чужих військових об'єктів.

Крім того, завжди існує загроза несправності такої ракети й можливість того, що вона просто впаде на російській території поза бажаннями польських військових. Таке вже було. То може знищувати ці ракети вираховуючи свої дії, щоб вони впали десь у безлюдній місцевості й не створювали загроз для цивільних і в Польщі, і в Україні?

Важливо, що ми говоримо про союзницькі взаємини, адже Польща підтримує нас у боротьбі з російською агресією. А підтримка – це не тільки гасла, а й конкретні дії. Дії, пов'язані з розв'язанням проблем, які виникають в економічних взаєминах, і дії, які полягають у спільному захисті нашого повітряного простору.

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Дуже дивною буде ситуація, коли наші союзники по НАТО збирають гроші, щоб допомогти нам з озброєнням, але коли є можливість зашкодити російським ударам, які можуть знищити ту саму зброю, то єдиною реакцією, яка виявляється доступною Варшаві, є виклик російського посла. Це саме та реакція, яка має переконати росіян, що вони можуть і далі транспортувати свої ракети через повітряний простір Варшави.