Польща готова: Дуда назвав умову передачі Україні МіГ-29
Джерело:Niezalezna.PL
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29 в рамках міжнародної коаліції. Також він наголосив на необхідності навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16.
За інформацією CNN, Сполучені Штати вже працюють з українськими пілотами в США, щоб визначити скільки часу їм знадобиться, аби навчитися керувати різними американськими військовими літаками, в тому числі F-16. Двоє українських військових наразі перебувають на військовій базі в США, де їхні навички перевіряють на авіаційних тренажерах.
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Польща готова надати Україні МіГ-29
Дуда заявив, що Варшава готова надати Україні частину винищувачів МіГ-29, яка залишилася в Польщі та служить в її військово-повітряних силах.
Ми готові передати ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова негайно їх використати,
– додав польський лідер.
За його словами, українські Збройні Сили захочуть прагнути до стандартів НАТО. Дуда вірить, що українці у майбутньому користуватимуться літаками F-16.
"Тому підготовка українських пілотів є важливою і вкрай необхідною", – наголосив президент Польщі.
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Україні потрібна артилерія
Дуда підкреслив, посилаючись на свою розмову з президентом Володимиром Зеленським, що ключовою військовою потребою України наразі є далекобійна артилерія.
Зараз найбільше потрібна далекобійна артилерія, щоб відтіснити ворога та уникнути прямих зіткнень. Тому що росіяни намагаються розчавити Україну, розчавити вагою своїх збройних сил, своїм розміром і своєю технікою,
– зауважив польський лідер.
Він додав, що для збереження глобального миру необхідно, щоб Росія зазнала поразки в Україні.
"Для того, щоб зберегти мир у всьому світі, в країнах Центральної Європи та інших країнах, які зазнали впливу російського імперіалізму, і щоб всі ці країни жили мирним і безпечним життям, Росія повинна вийти з цієї війни як держава, що зазнала поразки. Вона повинна зазнати поразки", – підсумував президент Польщі.