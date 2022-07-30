Польща підготувала нові гаубиці Krab для України

Партнери продовжують нарощувати військову допомогу відважним воїнам ЗСУ. Про чергову передачу зброї оголосила Польща.

Вогнева потужність ЗСУ завдяки активній підтримці цивілізованого світу зростає. Кожна країна намагається зробити свій збройний внесок у перемогу наших воїнів над російськими окупантами.

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Польща готова передати гаубиці Krab

У червні Польща та Україна підписали контракт щодо надання ЗСУ 8 САУ Krab. Як стало відомо польським журналістам, зараз триває завершення останніх формальностей, після чого зброю відправлять в Україну.

Також відомо, що завершується навчання наших майстерних воїнів, які з допомогою "Крабів" будуть збільшувати шалений показник втрат російських окупантів.

Компанія Huta Stalowa Wola має виготовити для ЗСУ 60 гаубиць Krab. 18 САУ польська армія надала ще в травні зі своїх власних ресурсів. Воїни ЗСУ вже демонстрували, що ця зброя дозволяє влучно бити по позиціях ворога.

Війна росії з Україною: останні новини

російські окупанти почали зливати в мережу відео з катуваннями українців. Таким чином вони хотіли залякати українців та потішити свій дикунський народ, який давно втратив людську подобу.

Ворог збирається утримувати Херсон всіма силами. Він вже почав перекидати на Південь свої підрозділи з Донбасу та готовий підсилити угруповання окупантами з Харківського напрямку.

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