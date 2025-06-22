Польща готується до війни з Росією: розробляється план з евакуації витворів мистецтва

Уряд Польщі працює над масштабною стратегією евакуації національних культурних цінностей за межі країни на випадок потенційного вторгнення з боку Росії. Уряд Польщі веде переговори з міжнародними партнерами.

Евакуювати готуються експонати з близько 160 установ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю міністерки культури Польщі Ханни Врублевської для Financial Times.

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Польща готується евакуювати витвори мистецтва

Йдеться про створення механізму перевезення найцінніших експонатів із близько 160 державних установ. Серед об'єктів, які можуть бути евакуйовані, – картини, скульптури, унікальні музичні інструменти та рідкісні книги. Наразі польська влада веде переговори з міжнародними партнерами щодо тимчасового зберігання цих об’єктів за кордоном.

Завершити формування плану Варшава планує до кінця року. Його координатором виступає Мачей Матисяк – колишній полковник армії та ексзаступник керівника військової контррозвідки.

Цей проєкт є частиною ширших заходів безпеки, ініційованих кабінетом Дональда Туска, який також включає зміцнення кордонів та збільшення чисельності збройних сил до 500 тисяч осіб.

За словами Врублевської, основу для розробки нинішнього плану склали напрацювання, здобуті під час допомоги Україні в евакуації культурної спадщини після російського вторгнення у 2022 році. Частина української культурної спадщини досі в Польщі. Вона також наголосила, що балтійські країни рухаються в аналогічному напрямі, хоча завдяки своїм меншим масштабам мають простішу логістику.