Польща хоче спростити українцям доступ до роботи

Польська влада планує заходи, які б мали спростити доступ іноземцям, зокрема українцям, до роботи. Це стосується спеціальностей, де є брак працівників.

Польща потребує працівників з-за кордону не лише у традиційних сферах: будівництві чи торгівлі. Про це повідомила заступниця міністра розвитку, праці й технології Польщі Івона Міхалек.

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За словами чиновниці, польські працедавці позитивно оцінюють українських чи білоруських мігрантів.

Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїхати до Польщі, розпочали тут роботу, особливо за спеціальностями, де у Польщі бракує робочих рук, де поляки працюють неохоче, – сказала Міхалек.

Процедуру працевлаштування спростять

Посадовиця зазначила, що у Національному плані відновлення Польщі у постковідний період вже передбачили спрощення процедури працевлаштування іноземців:

планують підвищити роль регіональних управлінь праці у процесі видачі дозволів на роботу іноземцям,

зменшити термін на отримання таких документів та обмежити зайві формальності.

Процес видачі дозволів на роботу для іноземців хочуть цифровізувати.