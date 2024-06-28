З цим Дуда й літав до Китаю: Лукашенко посилює провокації мігрантами на кордоні Польщі

У Польщі хочуть впровадити літню програму "Канікули з армією", яка передбачає добровільну військову підготовку громадян в разі можливого конфлікту з Росією. Мета ініціативи – пошук новобранців для розширення армії Польщі, яка налічує близько 200 тисяч військовослужбовців.

Польська програма передбачатиме військову підготовку з виплатою коштів для громадян віком від 18 до 35 років. "Канікули з армією" проходитимуть в 70 локаціях Польщі, в тому числі поруч з кордоном Росії та Білорусі. Політтехнолог Борис Тизенгаузен озвучив думку 24 Каналу, що президент Польщі Анджей Дуда літав у Китай, аби поставити умову щодо Лукашенка.

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Росія та Білорусь посилюють провокації

Політтехнолог розповів, що білоруський диктатор Лукашенко останнім часом не бачить меж у своїх задумах, адже кількість мігрантів, яка атакує кордон з Польщею, налічує тисячі.

"Їх спеціально вчать робити шкоду здоров’ю польським солдатам і прикордонникам. Вони знищують обладнання і камери відеоспостереження петардами. Я впевнений, що до застосування ними вибухових засобів залишилось недовго", – припустив Тизенгаузен.

Дуда літав у Китай і чітко заявив, якщо на Лукашенка ніхто не вплине, тоді Польща перекриє транзит. Лукашенко і Путін збирають мігрантів по всьому світу, везуть в Росію, а далі через Білорусь на кордон, потім дають їм вказівку "штурмувати". Європа дуже довго на це дивилась крізь пальці,

– наголосив Тизенгаузен.

Польща може перекрити Сувальський коридор

На думку політтехнолога, якщо атаки на Польщу не зменшаться, тоді вона разом з Литвою та Латвією може перекрити Сувальський коридор. Це ділянка кордону Литви та Польщі 100 кілометрів завширшки, яка на заході межує з Калінінградською областю Росії, а на сході – з Білоруссю.

В такому випадку Калінінградська область залишиться відрізана від світу. От це було б прекрасне рішення,

– вважає Тизенгаузнен.

Коротко про візит Дуди в Китай

Президент Польщі Анджей Дуда 24 червня відвідав з робочим візитом Китай, де зустрівся з Сі Цзіньпіном для обговорення, зокрема, російсько-української війни. Дуда зауважив на незмінності кордонів та висловив сподівання, що ця війна має завершитися відповідно до міжнародного права. Сі Цзіньпін зауважив, що Пекін також хоче миру.