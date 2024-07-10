Польща має підготувати армію до "повномасштабного конфлікту", – начальник польського Генштабу

Росія неодноразово погрожувала війною іншим країнам. Начальник Генштабу Польщі заявив. що його державу має підготуватись до повномасштабного конфлікту.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Вєслав Кукула заявив. що Польща повинна підготувати свою армію до "повномасштабного конфлікту". раніше Росія неодноразово погрожувала країнам НАТО.

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Потрібно знайти баланс

За його словами, Польща повинна знайти баланс між навчанням армії та безпекою кордону. Він також пояснив, що кількість військ на східному кордоні країни до серпня зросте з 6 до 8 тисяч.

Сьогодні ми повинні підготувати наші сили до повномасштабного конфлікту, а не до конфлікту асиметричного типу,

– зазначив Кукула.

Крім цього, на саміті НАТО, який триватиме у Вашингтоні до 11 липня, обговорювали можливість збиття російських ракет над Україною польським ППО. Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що у адміністрації Байдена проти такого підходу, бо прагнуть "запобігти ескалації".