Були вкрай необхідні у 2022 році: чим допоможуть Україні літаки МіГ-29 із Польщі

Керівник посольства Польщі в Україні Пйотр Лукасевич заявив, що передача Україні винищувачів МіГ-29 є цілком можливою. Наразі тривають відповідні переговори. Ці літаки наша держава розраховувала отримати ще у 2022 році, коли вони були критично необхідні для зміцнення обороноздатності. Мовилося приблизно про приблизно 30 одиниць, які могли суттєво підсилити Повітряні сили.

Водночас питання вартості залишається актуальним. Якщо ціна МіГ-29 буде співставною з вартістю шведських винищувачів Gripen, їх закупівля втратить сенс, адже сучасні західні моделі мають значно ширші бойові можливості. Втім, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу зауважив, що Україна не буде відмовлятися від МіГів у разі передачі.

Дивіться також Несе багато вибухівки та маневрує: що за нова ракета-дрон "Бандероль" і чи може її збивати ППО

Хто заблокував передачу МіГ-29

Військовий експерт розповів, що польські МіГ-29 мають покращену авіоніку порівняно з українськими винищувачами. Її модернізувала ізраїльська компанія, водночас наші літаки подібних оновлень не проходили.

У 2022 році передачу польських винищувачів фактично заблокував Ізраїль, який не надав дозволу на експорт модернізованих суден.

Ми тоді дуже сильно лаялися, коли ізраїльтяни не дали можливості полякам передати ці літаки,

– зазначив Світан.

За повідомленнями, їх навіть планували перекинути до Німеччини – якнайдалі від України. Це викликало обурення Києва, адже у той період ситуація на фронті вимагала термінового посилення авіації.

Які літаки зараз найважливіші для України

Полковник запасу зазначив, що зараз Україна зосереджена на отриманні західних бойових літаків – насамперед F-16 та французьких Mirage. Останні зазвичай використовуються разом із французькими високоточними авіабомбами HAMMER, а також із крилатими ракетами SCALP і Storm Shadow.

Україна вже отримала стільки літаків Mirage, скільки потрібно для ефективного застосування наявного французького озброєння,

– сказав він.

Особливу увагу також приділяють шведським винищувачам Gripen. На думку військового експерта, вони можуть бути навіть важливішими за F-16, з огляду на затримки в постачанні американського озброєння.

Наприклад, до України досі не надійшли крилаті ракети JASSM, які є ключовими для повноцінного застосування F-16. Імовірність їх отримання надзвичайно низька під час президентства Дональда Трампа.

Gripen мають важливу перевагу: вони можуть нести німецькі ракети Taurus. Це єдині літаки, здатні підіймати ці боєприпаси в повітря. У цьому контексті Gripen стратегічно важливіші навіть за МіГ-29.

У яких операціях могли допомогти Міг-29

МіГ-29 були критично потрібні Україні у 2022 році. Наприклад, для наступу на правому березі Дніпра чи під час спроб просування до Токмака у 2023 році, зараз ситуація інша.

Сьогодні питання полягає радше у фінансовій доцільності: якщо вартість МіГ-29 дорівнює вартості сучасного Gripen, то перевага однозначно за шведським винищувачем.

Зрозуміло, що не відмовимося від них. Питання у фінансуванні та закупівлі,

– наголосив Роман Світан.

Важливо підкреслити, що не Польща зупинила передачу МіГ-29. Навпаки, Варшава з перших днів вторгнення активно підтримувала Україну. Саме польська зброя та техніка стали першою реальною військовою допомогою, яка надійшла на початку 2022 року, коли підтримка з боку інших партнерів ще тільки формувалась.