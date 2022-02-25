Польща може закрити повітряний простір для російських авіакомпаній

Прем'єр Польщі повідомив про можливість закриття повітряного простору країни для російських авіакомпаній. Відповідну постанову Матеуш Моравецький вже зареєстрував.

Про це Моравецький повідомив у твітері. На такий крок Варшава піде через агресію Росії щодо України.

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Це призведе до закриття повітряного простору для Росії

Я розпорядився підготувати постанову Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній,

– наголосив Моравецький.

Зазначимо, що президент Польщі Анджей Дуда назвав бомбардування Росією українських міст актом тероризму. Про це він розмовляв з президентом України Зеленським.

Також через війну, яку розв'язала Росія, Польща заборонила на своїй території 4 російські телеканали. Варшава планує і надалі надавати допомогу Україні, зокрема – гуманітарну.

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