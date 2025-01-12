Коли інші відправляли каски, ми надсилали танки, – у Польщі нагадали про надану Україні допомогу

До певних складнощів в українсько-польських відносинах призвела відмова Польщі постачати Україні літаки МіГ-29. Водночас у Польщі нагадали про раніше надану військову допомогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша для Financial Times.

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Польський міністр нагадав про надану допомогу

У ЗМІ нагадали, що Польща відмовилася надати Україні літаки МіГ-29, заявивши, що винищувачі все ще потрібні для власних потреб. Це стало причиною ускладнення відносин між країнами.

Водночас міністр оборони Польщі наголосив, що Україні слід пам'ятати про іншу допомогу, яку надали партнери.

З одного боку, я розумію президента Зеленського, тому що це його роль – завжди вимагати більшої допомоги. Але я думаю, що він і Україна повинні пам'ятати, що коли інші відправляли тільки каски, ми відправляли танки,

– наголосив Косіняк-Камиш.

Польський міністр наголосив, що Польща залишається вірним союзником України протистоянні з Росією, хоча й виникають певні труднощі. Так, за словами Косіняка-Камиша, відносини між Україною та Польщею загострилися через історичні образи, дешевий експорт українських фермерських продуктів і розчарування в українцях, які облаштувалися в Польщі.

"Звичайно, є втома в польському суспільстві, і це зрозуміло, особливо коли люди тут бачать молодих українських чоловіків, які їздять на нових автомобілях або зупиняються в п'ятизіркових готелях", – заявив польський міністр.