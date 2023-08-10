Польща направила до кордону з Білоруссю 10 тисяч військових: можуть навіть закрити кордон

Польща вирішила посилити кодон з Білоруссю — вона відправляє на захист декілька тисяч військових. Країна готується до можливих провокацій.

Пов'язано зростання кількості прикордонних військ з вагнерівцями та нещодавнім порушенням повітряного простору Польщі. Два білоруські гелікоптери незаконно перетнули кордон країни.

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Укріплення кордону Польщі

Міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що Польща вирішила збільшити присутність військ на кордоні на декілька тисяч. Він заявив про 10 тисяч солдатів – стільки ж було у 2021 році. При цьому безпосередньо на кордоні перебуватиме 4 тисячі військових, а ще 6 тисяч – у резерві. Вони вдосконалюватимуть свої навички у гарнізонах.

Причиною стала активність вагнерівців у Білорусі та можливі провокації. Окрім цього, останнім часом зросла кількість мігрантів з Близького Сходу та Африки. Вони намагаються перетнути кордон Польщі з Білорусі.

Блащак також заявив, що Польща прагне створити найбільшу сухопутну армію в Європі протягом 2 років.

У разі нових провокацій Білорусі, Польща розглядає варіант закриття прикордонних переходи. Це стосується також і залізничних шляхів. Відповідну тезу озвучив заступник голови Міністерства внутрішніх справ Мацєй Вонсік.

Висновок про ймовірність такого ходу зробили представники влади Польщі та Литви після нещодавно розмови. Якщо Білорусь дозволить собі занадто багато, то повинна бути відповідна реакція. У цьому разі механізмом виступатиме повна ізоляція режиму Лукашенка. Латвія та Литва мають приєднатися до цього плану.

ПВК "Вагнер" в Білорусі