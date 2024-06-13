"Захищають небо": у Польщі виступили проти передачі ЗРК Patriot Україні

У Польщі виступили проти того, щоб передати Україні польські системи ППО Patriot. У Міноборони країни наголосили, що ЗРК захищають польське небо і це не змінюватиметься.

Зокрема, про це заявив заступник голови Міноборони Польщі Цезарій Томчик. Він наголосив, що його країна не буде погоджуватись передавати американські системи в Україну.

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Системи Patriot захищають польське небо

Томчик заявив, що Польща не буде передавати американські системи ППО Patriot, які має на озброєнні на своїй території, в Україну.

Польща не дала згоди на передачу польської батареї. Польські Patriot захищають польське небо, і це не зміниться,

– написав польський посадовець.

Глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівератакож заявив, що країна не передаватиме Україні американські системи ППО. Він також планує переговорити з Джейком Салліваном, адже інформація, опублікована журналістами NYT, буцімто "викликає занепокоєння".

"Ми країна, через яку проходить більшість військової допомоги, де за останні два роки тричі порушували повітряний простір крилатими ракетами, що коштувало життя двох громадян, країна, яка має не лише ключове значення для постачання України, а й для всієї системи стримування та підготовки можливої ​​оборони на східному фланзі", – заявив Яцек.

Журналісти NYT заявили, що Україна отримає систему з Польщі

У вівторок, 12 червня, журналісти NYT заявили, що Джо Байден схвалив розміщення ще однієї зенітної ракетної системи Patriot в Україні. Її буцімто повинні перемістити з Польщі.

Рішення пана Байдена було прийнято минулого тижня, за словами офіційних осіб, після серії зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів щодо того, як задовольнити нагальні потреби України в посиленій протиповітряній обороні, не ставлячи під загрозу боєготовність США,

– пишуть у ЗМІ.

Як зауважують журналісти, планували передати систему, яка охороняла ротаційні сили військ США.