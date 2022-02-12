Польща не радить своїм громадянам їздити в Україну

Польща рекомендує своїм громадянам відмовитися від поїздок в Україну. Таке оголошення вслід за низкою інших країн там зробили на тлі загрози нового вторгення Росії.

Такі рекомендації з'явилися у твітері польського Міністерства закордонних справ у суботу, 12 лютого. Польща звернулася до тих.

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Що кажуть про поїздки в Україну

Дипломати наголосили, що напруга в Донецькій та Луганській областях триває, зберігається серйозна загроза для мирного населення. "У зв'язку зі зміною безпекової ситуації, спричиненою військово-політичною ескалацією з боку Росії, МЗС Польщі радить уникати поїздок в Україну, якщо вони не є нагальними", – мовиться у повідомленні.

МЗС рекомендує уникати будь-яких поїздок на непідконтрольні українській владі частини Донеччини та Луганщини, на території, що прилягають до лінії розмежування, а також в окупований Крим. "За жодних обставин не відвідуйте ці райони", – наголосили у відомстві.

Людей, які перебувають в Україні, закликали обов'язково:

зареєструватися в системі Odyseusz;

постійно стежити за інформацією від польського МЗС;

підготуватися на випадок, якщо потрібно буде швидко залишити своє місце перебування;

мати під рукою найважливіші документи для себе та рідних;

запастися готівкою, необхідною для покриття основних потреб у разі виїзду.

Американські військові прибули у Польщу

ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії посилені санкції.

На початку лютого США анонсували перекидання близько 2 000 своїх військових до Європи, з них 1 700 – у Польщу. За інформацією ЗМІ, напередодні Вашингтон вирішив перемістити у Польщу ще 3 тисячі солдатів. Мовляв, вже є відповідне розпорядження від влади. Військові мають прибути у країну на початку наступного тижня, тобто з 14 лютого.

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