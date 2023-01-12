Німеччина передасть Польщі ЗРК Patriot: де їх розмістять

За попередніми домовленостями, Польща отримає ЗРК Patriot від Німеччини. Відомо, що їх доставлять вже наступного тижня.

Окрім цього, до Польщі прибудуть близько 400 військовослужбовців Бундесверу. Наприкінці листопада Анджей Дуда погодив їхнє перебування в країні.

До теми "Програє Україна, програємо й ми": Польща тиснутиме на інші країни, щоб вони передали Leopard

Де розташують Patriot

Ракетні установки Patriot з Німеччини прибудуть до нашої країни з дня на день,

– сказав заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич.

Системи Patriot та військові німецьких збройних сил, які займуться їх обслуговуванням, будуть розміщені у Люблінському воєводстві на сході Польщі.

За інформацією видання, німецькі робочі групи вже перебувають у Польщі, виконуючи останні приготування до прибуття екіпажів Patriot наступного тижня.

Крім того, Скуркевич заявив, що пускові установки Patriot, які передасть Німеччина, "повинні бути інтегровані" в систему польського командування.

Польща анонсувала передачу танків для України

11 січня президент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів прибули до України. У Львові вони зустрілися з Володимиром Зеленським.

Під час зустрічі Анджей Дуда заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції. До слова, танкова рота ЗСУ складається з десяти танків: один танк управління і три взводи по три танки.

Варто додати, що Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard. В Європі їх понад 2000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Однак для реекспорту потрібен дозвіл Берліна, а Німеччина занепокоєна небезпекою ескалації конфлікту.

До цього, надання сучасних танків Україні було серед збройних табу. Їхній виробник – Німеччина, блокувала цей процес й не давала згоду іншим країнам, що мають на озброєнні танки Leopard, на передачу їх Україні.

Про основні переваги танків Leopard читайте за посиланням.

Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 Каналу