Польща передала Україні озброєння на суму близько 7 мільярдів злотих, – прем'єр-міністр

Польща передала Україні озброєння на суму близько 7 мільярдів злотих. У міністерстві Польщі заявили, що це важливо не лише для захисту суверенітету України, а для захисту Польщі та всієї Європи.

7 мільярдів злотих це більш ніж 1,6 мільярда доларів. Про це розповів прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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Про постачання озброєння Україні він заявив під час пресконференції з ініціативи #StopRussiaNow.

Польща передала Україні озброєння на суму близько 7 мільярдів злотих. Це понад 1,6 мільярда доларів на захист українського, польського та європейського суверенітету!,

– заявив він.

До слова, нині Моравецький зустрічався з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Окрім обговорення підтримки Україні, разом вони вшанували пам'ять президента Польщі Леха Качинського та його дружини Марії, які трагічно загинули у 2010 році в Росії.

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