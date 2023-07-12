Гелікоптер – "душа" танка: льотчик-інструктор відповів, як допоможуть вертольоти від Польщі

Стало відомо, що Польща таємно передала Україні ударні вертольоти Мі-24. Хоч вони досить застарілі, але все одно стануть у пригоді Силам оборони.

Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він наголосив на важливості будь-якої авіації для успіху українського наступу.

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"Техніка, звісно, дуже стара. Але це хоч якесь озброєння, яке прикриє наші війська, які наступають або обороняються", – зазначив Світан.

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Важливим є той факт, що Мі-24 знайомі українським вертолітникам, тож їм не потрібно буде перенавчатись.

Чим вертольоти особливі

Україна потребує вертольотів, щоб ефективно відпрацьовувати по ворожих танках і не тільки. Зокрема, цінними на полі бою були б AH-64 "Апачі".

"Вертоліт – це танк у повітрі. Є в армійців притча, що вертоліт – душа загиблого танка. Те, що може робити танк, може й вертоліт", – поділився Світан.

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Чехія передасть Україні додаткові ударні вертольоти, великокаліберні боєприпаси та допоможе в підготовці пілотів винищувачів F-16.

До того ж Латвія мала завершити передання нашій державі всього свого флоту гелікоптерів. Було відомо, що останні вертольоти готували до відправлення в Україну ще в червні.

Крім того, Північна Македонія готова передати Україні 12 бойових гелікоптерів. Вони списані з північномакедонської армії з 2015 року.

Коаліція з навчання українських пілотів на F-16 уже офіційно створена. Тренування має розпочатись у серпні – на початку вересня. В українському повітрі винищувачі повинні з'явитися до кінця першого кварталу 2024 року.