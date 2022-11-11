Польща передала Україні ще 1570 терміналів Starlink

Уряд Польщі 10 листопада передав Україні ще 1570 терміналів Starlink. Вони допоможуть українцям бути на зв'язку після російських ракетних ударів.

Міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що така допомога від партнерів є дуже важливою зараз. Адже після ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у багатьох регіонах України є перебої зі світлом, а відповідно – проблеми зі зв'язок.

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Дякую польському уряду за постійну підтримку та групі логістичних компаній ZAMMLER за безкоштовну доставку нової партії терміналів в Україну,

– наголосив Федоров.

Що зроблять з новими Starlink

В Україні створять публічні точки Wi-Fi, щоб всі громадяни могли бути на зв'язку;

частину терміналів передадуть цивільним адміністраціям на деокуповані території;

нададуть Укрзалізниці, щоб пасажири та працівники мали стабільний мобільний зв'язок.

До речі, після 24 лютого, завдяки партнерам, Україна отримала понад 20 тисяч терміналів Starlink. З них 5 тисяч – за допомоги уряду Польщі.

Тим часом США схвалили ще один пакет військової допомоги

10 листопада для України була ще одна гарна новина від партнерів. Зокрема, Пентагон повідомив про надання нашій державі нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Він передбачає ракети для систем ППО HAWK, ППО Avenger, ракети Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS та багато іншого озброєння.

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