Дуда повідомив, коли польські танки прибудуть в Україну

Польща беззаперечно один з ключових союзників України у війні проти Росії. І вона невдовзі відправить нам танки, які дозволять протистояти агресії Кремля.

Під час інтерв'ю президент Анджей Дуда назвав терміни, коли Україна може отримати ці бойові машини. За його словами, ті ж Leopard слід очікувати найближчим часом.

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Військові наразі проходять навчання

Журналісти спитали польського лідера, чи варто очікувати, що танки до України прибудуть у межах 1 – 2 місяців. Анджей Дуда зауважив, що такий термін "абсолютно реальний". Особливо, якщо враховувати, скільки триває курс навчання з комплексного обслуговування танків Leopard.

Польський лідер додав, що наші військові наразі проходять ці навчання. Роблять вони це у Свєнтошуві – танковому полігоні, що на південному заході Польщі.

Вони тренуються там на танках і тренажерах, тож відбувається повна підготовка з обслуговування танків. Я дуже розраховую на те, що у ті часові рамки, про які ви кажете, буде можна надати таку допомогу Україні,

– зазначив Дуда.

Польща може надати Україні МіГ-29

Нагадуємо, що Польща обіцяє нам передатиКрім того, ми маємо отримати

У цьому ж інтерв'ю Анджей Дуда зауважив, що у Польщі розглядатимуть питання передачі винищувачів МіГ-29. За його словами, ці повітряні судна знайомі нашим пілотам. А отже, не потрібно буде витрачати час на навчання, якого зараз у нас немає.

Насправді вони (українські пілоти – 24 Канал) могли б на них просто відразу полетіти додому. Тому, без сумніву, якщо буде передано літаки MіГ-29, то вони зможуть негайно посилити захист України, і це дуже важливо,

– підкреслив Дуда.

Разом з тим слід розуміти що у самої Польщі таких літаків лише кілька. Але у Варшаві розглянуть питання про їхню передачу Україні. Якщо говорити про інші країни-члени НАТО, то і серед них не так багато тих, які досі користуються МіГ-29.

Що стосується тих же F-16, то і тут не все так просто. Мовиться не лише про тривалість навчання пілотів. Дуда зауважив, що у Польщі цих багатоцільових винищувачів теж небагато. Цитуючи главу держави, їх "просто замало". Водночас Варшава готова долучитися до авіаційної коаліції, коли її створять члени НАТО.