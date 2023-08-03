"Без вагань застосують зброю": Польща перекинула ударні гелікоптери під кордон з Білоруссю

Після того, як два білоруські гелікоптери залетіли у Польщу, країна заявила про перекидання авіації до кордону з Білоруссю. У Варшаві запевнили, що вертольоти чергуватимуть у режимі повної готовності.

Польський генерал Марек Соколовський заявив про це під час брифінгу з міністром оборони Маріушем Блащаком. Повітряний простір Польщі Білорусь порушила 1 серпня, дозволивши своїм гелікоптерам залетіти на територію чужої країни.

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Що заявила польська сторона

Марек Соколовський заявив, що Польща перемістила у Підляське воєводство до кордону з Білоруссю бойові гелікоптери з 1-ї авіаційної бригади сухопутних сил та 25-ї бригади повітряної кавалерії.

За словами польського генерала, вертольоти базуватимуться у двох місцях та чергуватимуть в режимі повної готовності.

Вертольоти озброєні та готові до бою. Тут є дуже досвідчені пілоти, є пілоти, які застосовували бортове озброєння та ракети разом зі мною в Афганістані та Іраку. Вони досвідчені. Якщо буде щось тривожне, вони без вагань застосують зброю,

– запевнив Соколовський.

Він додав, що 3 серпня провели попередню розвідку місць їх дислокації та технічні інструктажі в галузі авіації.

Що цьому передувало