"Без вагань застосують зброю": Польща перекинула ударні гелікоптери під кордон з Білоруссю
Джерело:TVP
Після того, як два білоруські гелікоптери залетіли у Польщу, країна заявила про перекидання авіації до кордону з Білоруссю. У Варшаві запевнили, що вертольоти чергуватимуть у режимі повної готовності.
Польський генерал Марек Соколовський заявив про це під час брифінгу з міністром оборони Маріушем Блащаком. Повітряний простір Польщі Білорусь порушила 1 серпня, дозволивши своїм гелікоптерам залетіти на територію чужої країни.
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Що заявила польська сторона
Марек Соколовський заявив, що Польща перемістила у Підляське воєводство до кордону з Білоруссю бойові гелікоптери з 1-ї авіаційної бригади сухопутних сил та 25-ї бригади повітряної кавалерії.
За словами польського генерала, вертольоти базуватимуться у двох місцях та чергуватимуть в режимі повної готовності.
Вертольоти озброєні та готові до бою. Тут є дуже досвідчені пілоти, є пілоти, які застосовували бортове озброєння та ракети разом зі мною в Афганістані та Іраку. Вони досвідчені. Якщо буде щось тривожне, вони без вагань застосують зброю,
– запевнив Соколовський.
Він додав, що 3 серпня провели попередню розвідку місць їх дислокації та технічні інструктажі в галузі авіації.
Що цьому передувало
- 1 серпня в районі Біловежі місцеві мешканці помітили білоруські гелікоптери. Польська Gazeta Wyborcza тоді написала, що гелікоптери Білорусі, ймовірно, порушили повітряний простір у районі села Грудки, пролетіли вглиб Польщі на 3 кілометри, розвернулися над Біловежею й повернулися назад до своєї країни.
- У Міноборони Польщі спочатку це заперечували, проте згодом підтвердили порушення кордону. За їхніми даними, гелікоптери летіли на дуже малій висоті, через що радіолокаційні системи спершу їх не помітили.
- У НАТО заявили, що перебувають на зв'язку з Польщею і зроблять усе, щоб захистити своїх. Своєю чергою Пентагон сказав, що гарантуватимуть безпеку Польщі. У Міноборони США запевнили, що продовжуватимуть працювати разом з союзниками по НАТО над тим, щоб кожен квадратний дюйм Альянсу залишався в безпеці.