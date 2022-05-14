Польща планує забрати у посольства Росії базу відпочинку

Держлісгоспи Польщі вимагають від посольства Росії звільнити базу відпочинку у Скуб'янці на Зегжинському водосховищі.

Представники Держлісгоспу вже подають позов із цього приводу. Також вони зауважили, що співпрацюють з Генеральною прокуратурою.

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Курорт у Скуб'янці біля Зегжинського водосховища – всього за 40 кілометрів від центру Варшави й має площу понад 5 гектарів. Росіяни орендували землю на пільгових умовах з 1980-х років. З того часу російська сторона зводила будинки на землі й щомісяця сплачувала за оренду близько 12 000 злотих.

У 2010 році тодішня влада знову здала його в оренду дипломатичному представництву Росії. Сім'ї посла та їхні гості неодноразово відвідували сосновий бір біля Зегжинського водосховища.

"Ми не могли терпіти представників держави, яка вбиває та ґвалтує"

Директор Держлісу Юзеф Кубіца додав, що сьогодні у Скуб'янці вже не чути російської мови.

14 квітня ми розірвали контракт. Як мешканці, ми не могли терпіти офіційних представників держави, які вбивають, ґвалтують та штурмують,

– сказав він.

Не все так просто: посол не віддає територію, хоч не платить

У Держлісі заявили, що росіяни не дотрималися усіх умов землекористування. З лютого на рахунок Яблонського лісництва, яке є стороною договору, перестали надходити 12 000 злотих орендної плати.

Попри те, що поляки вимагають росіян залишити ділянку, посол Сергій Андрєєв заявив, що не віддасть її. Тож Державні ліси змушені відновити контроль над центром через суд.

Прессекретар Держлісгоспу Міхал Гзовський додав, що відповідно до регламенту компанія співпрацює у цьому питанні з Генеральною прокуратурою. Якщо росіяни не передадуть майно мирним шляхом, справа закінчиться у суді.

Тим часом російські олігархи втрачають свої статки:

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка російських олігархів перемістила свої яхти та статки у Дубаї, а 24 лютого багатії почали втікати з Росії.

Попри те, що олігархи втікають з країни-агресорки, вони все одно втрачають колосальні статки. Їхнє майно заморожують та арештовують у різних країнах світу.

Наразі у санкційному списку близько тисячі громадян Росії і юридичних осіб.

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