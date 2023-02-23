Перші танкові їжаки: Польща укріплює кордон з Білоруссю та Росією

Польща почала превентивне посилення безпеки на своїх кордонах з Росією та Білоруссю. Польща укріплює кордон за допомогою протитанкових загороджень.

Про це повідомив Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі. За його словами, це є частиною стратегії оборони та стримування.

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На кордоні з Калінінградською областю з'явилися перші укріплення

Перші укріплення вже розгортаються на кордоні з Калінінградською областю.

Міністр опублікував у своєму твітері фотографії танкових загороджень, які складаються з заліза та бетону. Він також зазначив, що Польща планує встановити протитанкові бар'єри вздовж 418-кілометрового кордону з Білоруссю.

Польща укріплює кордон з Білоруссю та Росією / Фото з твітера міністра оборони Польщі

Кордон Польщі з Калінінградською областю має довжину близько 200 кілометрів, тому вже розгорнули перші укріплення на цій ділянці.

Крім того, влітку минулого року у Польщі завершили спорудження 5-метрового паркану на кордоні з Білоруссю, довжина якого становить майже 190 кілометрів.

Крім протитанкових загороджень, Польща також планує зведення електронного паркану на кордоні з Росією. Польський уряд докладає всіх зусиль, щоб забезпечити національну безпеку та захистити свої кордони від будь-яких можливих загроз.

Дуда описав ризики нападу Росії на Польщу

Польський президент Анджей Дуда оцінив ризики можливої збройної агресії з боку Росії проти Польщі. У відповідь на запитання щодо можливого нападу Росії на його країну, Дуда наголосив, що така потенційна агресія Росії означатиме напад на НАТО.

Президент нагадав про те, як НАТО стало на бік США після терористичних нападів 2001 року, і він впевнений, що відповідь на потенційну агресію Росії буде швидкою та рішучою.

Анджей Дуда раніше висловив своє негативне ставлення до Кремля та Владіміра Путіна, заявивши, що Польща готова збудувати залізну завісу "аж до хмар", щоб забезпечити максимальну віддаленість від Росії.

Президент Польщі також звинувачує Путіна у спробах поширити "русский мир" з бідністю, рабством та стражданням до інших країн світу.