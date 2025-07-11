Важливо, щоб Польща залишалася ключовим хабом для міжнародної допомоги Україні, – Зеленський

Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч із главою польського уряду Дональдом Туском у рамках Конференції з питань відновлення України. Він наголосив, що важливо, аби Польща й надалі залишалася ключовим хабом для міжнародної допомоги нашій країні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Зеленський висловився про Польщу

Український лідер подякував Дональду Туску за оборонну підтримку, за участь у конференції з відновлення України та приєднання до Європейського флагманського фонду реконструкції України.

"Говорили про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України. Пріоритет – розвиток оборонного виробництва. Зацікавлені в співпраці з Польщею в межах програми SAFE та інших для спільних закупівель і виробництва озброєнь", – повідомив гарант України.

Володимир Зеленський наголосив, що "важливо, щоб Польща й надалі залишалася ключовим логістичним і транзитним хабом для міжнародної допомоги Україні".

Нагадаємо, чинний президент Польщі Анджей Дуда піддав критиці ставлення України і союзників до Польщі і припустив можливість закриття аеропорту в Жешуві.