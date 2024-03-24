"Це наш сенс існування": Польща посилить присутність військ на сході країни

24 березня 2024, 21:37
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Джерело:

PAP

Ситуація на кордоні з Польщею, зокрема зі сторони Білорусі, залишається непевною. Тому у країні усвідомили необхідність посилити там присутність своїх військ.

На цьому наголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Посилять присутність військ на прикордонних з Білоруссю, Росією, Литвою та Україною районах країни. Звернімо увагу, що загроза для країни цілком реальна, адже 24 березня на її територію залітала російська крилата ракета.

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Це буде "постійна присутність"

Як зазначив глава оборонного відомства Польщі, слід очікувати збільшення присутності армії країни у:

  • Вармінсько-Мазурському,
  • Підляському,
  • Люблінському,
  • Підкарпатському воєводствах.

Я хочу вас у цьому запевнити, бо це наш сенс існування,
– наголосив він.

За словами Косіняк-Камиша, минулого тижня провели засідання комітету з питань національної безпеки. Під час нього обговорювали низку питань. Зокрема, ситуацію на кордоні з Білоруссю та фіксацію збільшення кількості спроб його незаконно перетнути.

Міністр оборони Польщі додав, що прикордонну службу в охороні державного кордону підтримують військові у рамках Підляської військової оперативної групи. Звернімо увагу, що відповідні заходи плануються на наступний 2025 рік.

Що стосується збільшення на кордоні військової присутності, то міністр Косіняк-Камиш зазначив, що йдеться про постійну присутність. Але це ще не все. Також у планах звести й облаштувати там нові сховища для польських підрозділів.

Разом з тим міністр оборони зазначив, що спрямовані відповідні заходи на стримування потенційних нападів й атак з боку ворога.

24 березня поляки підіймали винищувачі

Зранку 24 березня російські військові завдали ракетного удару по Україні. Більшість повітряних цілей фіксували на Заході. Ба більше, одна з ракет навіть залетіла на територію Польщі та пробула там 39 секунд, перш ніж повернутися назад.

Як зазначили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, порушення повітряного простору зафіксували о 04:23 за місцевим часом (05:23 за Києвом). У країну залетіла крилата ракета, яку ворог запустив, щоб атакувати Україну.

Об'єкт увійшов у польський простір поблизу села Осердув (Люблінське воєводство) і пробув там 39 секунд. Протягом усього польоту за ним спостерігали військові радари,
– написали польські військові.

Водночас представники Оперативного командування Збройних сил Польщі зазначили, що вночі запускали всі необхідні процедури, спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору країни. Зокрема, активізували власну та союзницьку авіацію.

Автор: Назарій Лазур