"Це наш сенс існування": Польща посилить присутність військ на сході країни

Ситуація на кордоні з Польщею, зокрема зі сторони Білорусі, залишається непевною. Тому у країні усвідомили необхідність посилити там присутність своїх військ.

На цьому наголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Посилять присутність військ на прикордонних з Білоруссю, Росією, Литвою та Україною районах країни. Звернімо увагу, що загроза для країни цілком реальна, адже 24 березня на її територію залітала російська крилата ракета.

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Це буде "постійна присутність"

Як зазначив глава оборонного відомства Польщі, слід очікувати збільшення присутності армії країни у:

Вармінсько-Мазурському,

Підляському,

Люблінському,

Підкарпатському воєводствах.

Я хочу вас у цьому запевнити, бо це наш сенс існування,

– наголосив він.

За словами Косіняк-Камиша, минулого тижня провели засідання комітету з питань національної безпеки. Під час нього обговорювали низку питань. Зокрема, ситуацію на кордоні з Білоруссю та фіксацію збільшення кількості спроб його незаконно перетнути.

Міністр оборони Польщі додав, що прикордонну службу в охороні державного кордону підтримують військові у рамках Підляської військової оперативної групи. Звернімо увагу, що відповідні заходи плануються на наступний 2025 рік.

Що стосується збільшення на кордоні військової присутності, то міністр Косіняк-Камиш зазначив, що йдеться про постійну присутність. Але це ще не все. Також у планах звести й облаштувати там нові сховища для польських підрозділів.

Разом з тим міністр оборони зазначив, що спрямовані відповідні заходи на стримування потенційних нападів й атак з боку ворога.

24 березня поляки підіймали винищувачі

Зранку 24 березня російські військові завдали ракетного удару по Україні. Більшість повітряних цілей фіксували на Заході. Ба більше, одна з ракет навіть залетіла на територію Польщі та пробула там 39 секунд, перш ніж повернутися назад.

Як зазначили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, порушення повітряного простору зафіксували о 04:23 за місцевим часом (05:23 за Києвом). У країну залетіла крилата ракета, яку ворог запустив, щоб атакувати Україну.

Об'єкт увійшов у польський простір поблизу села Осердув (Люблінське воєводство) і пробув там 39 секунд. Протягом усього польоту за ним спостерігали військові радари,

– написали польські військові.

Водночас представники Оперативного командування Збройних сил Польщі зазначили, що вночі запускали всі необхідні процедури, спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору країни. Зокрема, активізували власну та союзницьку авіацію.