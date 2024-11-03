Зброя в кредит: як варто сприймати пропозицію Польщі для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що уряд вніс пропозицію про оборонний кредит для України. Він передбачає, щоб наша держава купувала зброю у Польщі в кредит.

Така пропозиція виглядає двояко, з одного боку в її основі – перемога України, а тоді повернення грошей. Про це 24 Каналу розповів політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, додавши, що так Польща показує свою впевненість в тому, що ми зможемо сплатити кредит.

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Польща посилює оборону

Пропозицію справді можна розглядати позитивно, адже Україні зараз настільки потрібно озброєння, що державу влаштовують будь-які формати його передачі. Для того, щоб вижити – нам потрібна зброя. У Польщі це добре усвідомлюють.

Також польський політикум розуміє, що зараз Україна є справжнім щитом для Європи. Тому чим краще ми будемо озброєні, тим спокійніше для наших партнерів. Якщо Україна вистоїть, то Польщі не доведеться зіткнутися з ворогом, якого невідомо, чи зможе перемогти.

Ми бачимо, що поляки не віддають МіГи, економлять ракети, будують укріплення на кордоні й мають їх закінчити до 2028 року. Це говорить про те, що вони намагаються розраховувати на себе,

– зауважив політолог.

Можна припустити, що в Польщі невпевнені, що НАТО допоможе їм у критичний момент. Тому вони намагаються максимально відтягнути гіпотетичний напад і при цьому допомагають Україні.

"Це логічно, але й цинічно, бо вони хочуть виграти час. Тут прагматизм чистої води", – підсумував Олег Лісний.