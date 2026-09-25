Правило 2 стін та "тривожні" рюкзаки: уряд Польщі видає інструкції на випадок повітряних атак

Уряд Польщі починаючи з 25 вересня розпочинає розповсюдження спеціальних інструкцій щодо дій населення під час загроз з повітря. Брошури опублікують на урядових порталах і роздаватимуть громадянам під час навчань із цивільної оборони та через органи місцевого самоврядування.

Як повідомляє видання TVP Info, розробка спеціального 12-сторінкового документа стала офіційним доповненням до посібника з безпеки та дій у кризових ситуаціях.

Як у Польщі готуються до повітряних загроз?

Заступниця міністра внутрішніх справ Польщі Магдалена Рогуська підкреслила, що "інструкція не є новим "Посібником з безпеки", а є його доповненням".

У новій брошурі МВС Польщі рекомендує громадянам ще до виникнення реальної небезпеки ознайомитися з сигналами тривоги, визначити розташування найближчих укриттів і прокласти безпечний маршрут. Кожній родині радять узгодити алгоритм дій, визначити місце зустрічі та підготувати евакуаційний рюкзак з необхідним набором речей.



Уряд Польщі починає розповсюджувати інструкції на випадок повітряних атак / TVP Info

Після лунання сирени громадянам рекомендують узяти ліки й заздалегідь зібрані речі та дістатися сховища сходами, не користуючись ліфтом. Якщо ж шлях до укриття пролягає через відкриті ділянки й вимагає багато часу, людям радять залишатися в будівлях із міцними стінами.

Правило двох стін та дії на відкритій місцевості

У разі перебування в будинку під час загрози уряд рекомендує обов'язково дотримуватися правила двох стін для захисту від уламків. Якщо ж вибух застав людину на вулиці, слід негайно лягти на землю у будь-яке заглиблення та закрити голову руками, а пасажирам і водіям автомобілів – швидко залишити транспортний засіб.

Міністерство внутрішніх справ Польщі закликає суворо дотримуватися повідомлень Урядового центру безпеки та вказівок профільних служб. Паралельно уряд розгортає регіональні навчання з реагування: після Люблінського та Підкарпатського воєводств тренування відбудуться у Підляському та Вармінсько-Мазурському регіонах.

За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, під час однієї з останніх російських атак поблизу українсько-польського кордону через загрозу довелося провести евакуацію двох прикордонних пунктів пропуску.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що Польща масово встановлює сирени біля кордону через російські удари по інфраструктурі. Кількість дистанційно керованих систем сповіщення у прикордонних районах збільшили з трьох десятків до 350 одиниць.

До того ж, Польща та Литва планують обговорити можливу спільну організацію евакуації литовців у разі російського нападу.