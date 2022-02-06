Польща розташує додаткові війська США на території поруч з Україною

До Польщі прибули 1 700 військових США. Їх планують розмістити на південному сході країни, тобто ближче до України.

Літак з військовослужбовцями США приземлився в Польщі. Тамтешній глава Міноборони Маріуш Блащак наголосив на тому, що це є чітким сигналом для Кремля через його агресивні наміри.

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Військові будуть неподалік кордону

Американські військові прибули до польського міста Ряшів, неподалік українського кордону. Їх розмістять на південному сході країни, тобто ближче до України.

Куди прибули американські військові: карта

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підкреслив, що прибуття американських військових демонструє єдність Заходу перед загрозою Кремля.

Це сильний сигнал солідарності у відповідь на ситуацію в Україні. Минулого тижня я говорив про це з Остіном (главою Пентагону – 24 канал). Ми проти будь-якої агресії щодо ближнього,

– наголосив Блащак.

США збільшили кількість військових в Європі

На фоні загрози російської агресії США вирішили посилити свою військову присутність в Східній Європі. Такий крок пояснили необхідністю гарантій захисту для союзників.

Свій контингент США відправили до Румунії, Польщі та Німеччини. Загалом кількість американських військових у Європі збільшилася на 3 000 осіб.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.