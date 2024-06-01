Шпигуни та мігранти: як Путін і Лукашенко намагаються створити напругу в Польщі

Ситуація на польсько-білоруському кордоні загострюється. Щодня фіксується близько 300 нелегальних спроб перетнути кордон між Польщею та Білоруссю.

Також поляків турбує діяльність в їхній країні шпигунських мереж, які створив Кремль. Про це 24 Каналу розповів громадський діяч і науковець з Польщі Ришард Купідура.

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Міграційна криза на кордоні

Ситуація з мігрантами на польсько-білоруському кордоні є серйозною проблемою. Водночас Алєксандр Лукашенко використовує її на свою користь.

Білоруська влада грає цією міграційною кризою, хоче здобути якісь свої політичні привілеї за допомогою шантажу. Відповідно треба на це реагувати. Попри Лукашенка треба зрозуміти одне – це прелюдія до справжньої міграційної кризи, яка чекає Європу і яка вже починається,

– сказав Купідура.

Це пов'язано насамперед з кліматичними змінами у світі. А юридичні правила, які існують у Європі зараз, не дозволяють надійно виходити з цього становища. Тож Європа стоїть перед викликами і треба впроваджувати механізми, які відповідатимуть цим викликам.

Російські шпигуни в Польщі

Польську громадськість турбує те, що на території їхньої країни діють різні російські агентурні та диверсійні мережі. Утім, агентство внутрішньої безпеки Польщі все розуміє і відповідно діє. Так, нещодавно затримали трьох осіб: двох громадян Білорусі й одного громадянина Польщі.

"З одного боку, це дуже неприємно, що такі групи діють на території Польщі. З іншого боку, це також допомагає мобілізуватися й усвідомлювати те, що війна і ці загрози не десь далеко на Сході, а вони близько – не у прикордонні, а вже на території самої Польщі. Тож не дивно, що Польща завжди стояла і стоїть на тому, щоб Україна могла захищати себе так, як вважає за необхідне", – підсумував Купідура.

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