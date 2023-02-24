Польща сьогодні відправить Україні перші танки Leopard 2, – Bloomberg

Польща передасть Україні 14 танків Leopard 2. Перші з них відправлять вже сьогодні, 24 лютого.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький оголосить про це під час своєї поїздки до Києва. Таку інформацію ЗМІ розповіло анонімне джерело.

Раніше Польські танки Leopard готові до відправки в Україну: Дуда заявив, що у них ще є МіГ-29

Зазначимо, що Моравецький справді 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення, приїхав до України.

Секретар правлячої партії "Право і справедливість" Кшиштоф Соболевський повідомляв, що польський прем'єр візьме участь у засіданні українського парламенту. Також говорили, що чиновник приїхав з посланням підтримки та інформацією після візиту президента США Джо Байдена до Варшави.

Танки вже готові до відправлення

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що танки вже готові до відправлення. Він розповів, що українські бійці наразі навчаються керувати ними на території Польщі. Однак, за словами президента, протягом місяця вони будуть готові "повернутися в Україну разом з танками".

Загалом Польща обіцяє передати нам 14 німецьких танків Leopard. Крім того, Варшава надасть ще 60 танків, зокрема PT-91.