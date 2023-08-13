Аби не повторилася Буча: Польща створює нову військову частину біля кордону з Білоруссю

У Міноборони Польщі заявили про створення нової військової частини. Вона розташується у місті Чарна-Білостоцька. Його з кордоном з Білоруссю розділяє

Маріуш Блащак – міністр національної оборони Польщі – заявив, що Путін намагається відновити імперію. Цього разу – путінську.

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Але Росія – біла, червона чи путінська – однакова з точки зору методів, які вона використовує, коли йдеться про агресію. Ось чому ми посилюємо польську армію у відповідь на ці загрози. Ми повертаємо армію на карту Польщі скрізь, де це потрібно,

– мовиться у повідомленні.

Блащак додав, що це роблять, аби не допустити повторення Бучі на території Польщі.

Дуда про допомогу Україні

Анджей Дуда – польський лідер – наголосив, що зброї, яку надає Захід Україні, – недостатньо для блискавичного контрнаступу. Воїнам ЗСУ потрібна додаткова військова допомога. Водночас герої завдали ворогу колосальних втрат. Станом на 13 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 253 850 загарбників. Наразі на різних напрямках ЗСУ розпочинають або штурмові дії, або повномасштабний наступ. Ворог не має жодних шансів.