Польські перевізники блокують кордон: країни ухвалили рішення про зустріч

Українська та польська сторони ухвалили рішення про зустріч. Усе через те, що польські прикордонники блокують три з чотирьох пунктів перетину на кордоні Польщі з Україною. Країни спробують домовитися.

У ДПСУ повідомили, що представники Мінвідновлення зустрінуться з представниками польської влади, а також – перевізниками. Це станеться вже 13 листопада.

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Представники Мінвідновлення 13 листопада зустрінуться на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску,

– мовиться у повідомленні.

Україну представлятиме Сергій Деркач – заступник міністра.

Що відбувається на кордоні України та Польщі

Протести польських перевізників тривають з 6 листопада 2023 року. Блокують три пункти пропуску: Корчова – "Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Українська сторона відразу заявила про готовність до діалогу. Водночас польські перевізники не йшли назустріч. Перевізники вимагають, аби запровадили комерційні дозволи для українських компаній на перевезення вантажів. Виняток становитимуть гуманітарна допомога, а також – постачання для армії.

Уряд Польщі намагався зупинити протест. Однак, на жаль, не вдалося. Наразі на кордоні протестує лише одна з чотирьох польських асоціацій перевізників. Відомо, що власне протестувальники раніше працювали у Росії та Білорусі.