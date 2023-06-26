Поставили загородження проти важкої техніки: Польща укріпила кордони з Білоруссю і Росією

Польські військові зміцнили лінію оборони на межі з Білоруссю та Калінінградською областю Росії. Так, Варшава зараз уважно стежить за подіями навколо спроби військового заколоту Пригожина у Росії, адже Путін та Лукашенко можуть діяти непередбачувано.

Про це 25 червня заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він разом із міністром оборони Маріушем Блащаком відвідав військових, які забезпечують захист східного кордону держави.

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Ми зміцнили кордони, кордон з Білоруссю і Кенігсбергом (Калінінградська область Росії – 24 Канал). Ми знаємо про ці загрози і реагуємо на них, передбачаючи атаки. Зрештою, ми вже 2 роки маємо справу з гібридною атакою на польському кордоні,

– зазначив він.

Кордони укріпили проти спроби зайти важкою технікою

За словами Блащака, Польща створила на кордоні загородження проти важкої техніки.

Військові звели пункти з інженерними загородженнями, які визначатимуть подальшу безпеку країни в разі спроби проникнення до Польщі важкої техніки.

Моравецький також додав, що напередодні Польща спільно із союзниками ретельно відстежувала спробу заколоту вагнерівців у Росії.

"Вчора ми побачили і відчули через моніторинг, через переговори з лідерами інших країн, що Лукашенко і Путін можуть здійснювати дуже дивні дії. Дії, які досі є предметом різних аналізів і досліджень наших союзників по НАТО і нас самих", – сказав прем'єр Польщі.

Моравецький провів низку важливих переговорів під час "заколоту" Пригожина

Моравецький додав, що минулого ранку він провів численні переговори і консультації із союзниками по НАТО та Європейському Союзу, починаючи від президента Європейської Ради і закінчуючи верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики, прем'єр-міністром Італії, прем'єр-міністром Іспанії, президентом Франції, канцлером Німеччини, прем'єр-міністрами Фінляндії, Швеції, Чехії і багатьма іншими.

"Ці переговори показали, що ми маємо повну і добру синхронізацію. Як щодо аналізу документів, які надходять, моніторингу всієї ситуації, так і щодо реакції з боку комунікації та оперативного реагування. Все спрацювало так, як і повинно було спрацювати. Польща в цій групі найсильнішого альянсу, найсильнішого військового альянсу в історії світу, безумовно, відчуває себе все більш і більш захищеною", – підсумував він.

Що відомо про спробу заколоту Пригожина