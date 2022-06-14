Польща та Великобританія здатні вирішити результат війни, – Піонтковський

Перемога України у війні суттєво залежить від західних партерів та масштабів їхньої військової допомоги. Україна чітко говорить про те, скільки та якої зброї потрібно, аби захистити від Росії не лише свою територію, а й увесь світ.

Якщо США не активізуються, потрібен "план Б", – Піонтковський

Днями, 15 червня, у Брюсселі відбудеться зустріч "Рамштайн-3", на якій знову обговорюватимуть надання Україні зброї. Проте, якщо результатом цієї зустрічі знову стане лише незначне просування, варто переходити до "плану Б", де ключову роль відіграватимуть Велика Британія та Польща. Такою думкою із 24 каналом поділився російський публіцист Андрій Піонтковський.

До теми Франція та Німеччина злякалися перемоги України, – Піонтковський

Мова йде про план британського прем'єра Бориса Джонсона щодо військової коаліції 3 держав, які рішуче готові захищати Захід від путінської орди. Це Україна, Велика Британія та Польща.

У військовому плані вирішальною може бути участь у бойових діях британської та польської авіації,

– стверджує Піонтковський.

Публіцист вважає, що Велика Британія вбачає у сьогоднішній Україні Англію 1940-го року – найсвятішу сторінку у своїй історії, коли британці фактично сам на сам захищали світ від Гітлера. Те саме зараз роблять і українці.

"Я думаю, що англійці будуть готові перенести історичну битву за Англію у 1940-му у битву за Україну за участі британської, польської та української авіації. Це кардинально змінить ситуацію в повітрі", – каже Піонтковський.

Крім того, він вважає, що коли Велика Британія почне реально брати участь у воєнному конфлікті, кардинально зміниться ситуація в США. Буде зовсім інший політичний сигнал, а відтак, по-іншому піде допомога.

"Тому у випадку невдачі "Рамштайна", якщо звідти посилатимуть якісь непевні сигнали, а список Подоляка не буде задоволений, потрібно переходити до другого плану. Думаю, що Польща та Велика Британія будуть до цього готові", – переконаний російський публіцист.

Велика Британія та Польща мають власні мотиви

Він вважає, що ці країни погодяться на те, щоб відправити до України своїх пілотів. У кожної з них є для цього мотиви.

Так, для поляків варіанту поразки України – це національна катастрофа. Такий розвиток подій – це повна демонстрація безпомічності НАТО, а отже наступною ціллю для Путіна стане Польща.

Своєю чергою, Велика Британія зараз готова виконати роль лідера вільного світу. Якщо програш України дорівнює європейській катастрофі, ці країни будуть готові надати свою авіацію і тим самим вирішити результат битви.

Авіація Польщі, Великої Британії та Україні, звичайно, просто посадить російську. Усі їхні знамениті повітряно-космічні війська,

– впевнений Піонтковський.

Піонтковський зауважив, що такими роздумами не списує Сполучені Штати з рахунків. Їхня тверда лінія підтримки залишається. Але, разом з тим, варто мати та озвучувати "план Б", адже це – реальний варіант у випадку загрози поразки України.

Піонтковський розповів, що війну в Україні можуть вирішити Велика Британія та Польща: дивіться відео